وزير الاعلام: لقاء خامنئي بوفد الحوثيين تلويح إيراني بورقته في المنطقة

قال وزير الإعلام معمر الإرياني أن استقبال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي لوفد من مليشيا الحوثية برئاسة المدعو محمد عبدالسلام "تلويح إيراني بأوراقه في المنطقة، وإعلان عن تبني ووقوف ودعم كامل للمليشيا".

وذكر الارياني أن اللقاء الإيراني الحوثي يأتي ضمن سياساتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، ومحاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي.

وشدد وزير الإعلام في تغريدات له على صفحته بتويتر على وحدة جميع القوى الوطنية التي تؤمن بأهمية الدولة وتناضل من أجلها ضمن مشروع جامع بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث.

واعتبر أن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع ، تحت مبررات وحجج واهية، لاتخدم المعركة الوطنية، وتصب في مصلحة النظام الإيراني وأذرعه بالمنطقة.

وأكد أن تأخير حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، وأثبتت أن المليشيا الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني.