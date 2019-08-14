اليافعي: المرحلة تتطلب تشكيل مجلس عسكري جنوبي وتطهير الشمال وتسليمه لأهله

قال الصحفي ياسر اليافعي، اليوم الأربعاء، إن "قيادة المجلس الانتقالي تبذل جهود كبيرة للتقارب والتواصل مع كافة المكونات والشخصيات الجنوبية وهذه خطوة مطلوبة يجب تعزيزها في هذه المرحلة".

وذكر اليافعي في منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصدها "الخليج 365" أن "الرئيس عيدروس وعدد من أعضاء هيئة الرئاسة يلتقون بالاخوة هدار الشوحطي وناصر الشوحطي وفضل باعش بالتوفيق ان شاء الله المهمة كبيرة وجسيمة".

وبين أن "المرحلة تتطلب سرعة الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري يكون بمثابة وزارة دفاع جنوبية".

وتابع "ومن ثم تلحقه خطوات فعلية لتشكيل جيش وطني جنوبي وفق معايير حديثة وبعيداً عن التشكيلات المناطقية، تكون مهمته حماية الجنوب وتحصين الحدود، واستكمال المعركة مع التحالف حتى تطهير الشمال وتسليمه لأهله".

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وأشار إلى أن "الإرادة الشعبية هي الشرعية الحقيقة لشعب الجنوب، ما دون ذلك وهم، شرعية البيانات والتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي لن تؤثر ولن تغير شي من الواقع على الأرض".

وقال "غداً عدن ستقول كلمتها الفصل وتؤكد ان الشرعية هي للدماء والتضحيات والصمود على الأرض".

ولفت إلى أن "المشاركة في مليونية الغد التي تحتضنها العاصمة عدن واجب على كل من يستطيع الحضور، نحن نقف أمام مرحلة هامة ومنعطف تاريخي اقتربنا فيه من تحقيق اهداف شعبنا، والمشاركة مطلوبة من الجميع للحفاظ على المكاسب التي تحققت والتضحيات التي قدمت منذ سنوات طويلة غداً عدن تجمعنا ".