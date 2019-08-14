أبين: الحزام الامني يضبط متفجرات مهربة في "دوفس" قادمة من مأرب

أفادت مصادر محلية في محافظة أبين أن قوات الحزام الامني تمكنت من ضبط شحنة متفجرات واسلحة في نطقة دوفس قادمة من محافظة مأرب.

وذكرت المصادر أن الحزام الامني في نقطة ودوفس، ضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات كانت قادمة من مأرب.

ولم ترد تفاصيل أكصر حول الحادثة.

وكانت نقطة دوفس الامنية سبق وان تمكنت من ضبط اسلحة وذخائر ومخدرات أثناء محاولات تهريبها الى عدن خلال الفترات الماضية.