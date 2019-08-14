أمطار غزيرة في الأثناء بمدينة إب

قال سكان في مدينة إب وسط البلاد إن أمطار غزيرة تشهدها عموم المدينة في الاثناء.
وذكر السكان أن الامطار تشهدها المدينة منذ عصر اليوم وحتى اللحظة وهي ذورة الامطار الغزيرة التي تشهدها المدينة خلال هذا العام.
وتعتبر مدينة إب من أكثر المدن اليمنية هطولا للامطار على بقية المحافظات اليمنية وحتى دول الجزيرة العربية.
وتختلف الامطار هذا العام من العام المنصرم، حيث تشهد هذا العام امطار الاكثر غزارة وبعض فترات يظل يهطل المطر طيلة اليوم من الصباح وحتى المساء.
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