انطباعات شمالية حول خطوات "الانتقالي" الجنوبي في عدن

على الرغم من أن سكان صنعاء لا يحبذون فكرة انفصال جنوب اليمن عن شماله، إلا أن كثيرا منهم يرون خطوات المجلس الانتقالي مبررة في بقاء استمرار الشمال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

الحوثي والإخوان

في السياق، يقول المواطن أحمد الريدي، إن الوحدة في ظل سيطرة الحوثي على شمال الوطن، لم تعد ذات قيمة.

ويتابع، في حديث إلى "الخليج 365": ليتم تحرير شمال اليمن من المليشيا الحوثية، وبعد ذلك سنرى موقفا آخر للانتقالي وللجنوبيين بشكل عام.

ويضيف: ماذا تريدون من الانتقالي أن يفعل حين يجد الشمال تحت سيطرة المليشيا، وأن الجهات المكلفة بالتقدم إلى مناطقه، من نهم وغيره، عاجزة، منذ أربعة أعوام أن تتقدم حتى إلى نقيل بن غيلان؟.

مخرج

إلى ذلك، يرى قيادي حزبي أن الانتقالي اتخذ هذه الخطوة، وقرر تحمل المسئولية في المناطق التي فرض نفوذه عليها، ومن حقه ذلك.

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ويرى القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمنية، أن استمرار الوضع في حالة اللاسلم واللاحرب، دفع الجنوبيين، وليس الانتقالي فقط، إلى البحث عن مخرج بعيدا عن الشرعية التي فشلت في كل الملفات خلال الأربع السنوات الماضية.

ويضيف: رغم ذلك، أكد الانتقالي أنه وقوفه مع شرعية الرئيس هادي وإلى جانب التحالف العربي حتى تحرير كل المناطق اليمنية من سيطرة الحوثيين.

وراء كل الكوارث

الطالب الجامعي (م. ت. ب الرعيني) يرى أن علينا الآن نسيان ما حدث، وتوجيه كل الجهود لصالح تحرير البلد من وباء الإمامة.

ويشير إلى أن الاستمرار في الحديث عن خطوة الانتقالي سيدخلنا في متاهات لا داعي لها.

ويقول الرعيني إن المليشيا استغلت هذه الخطوة وحاولت تقديم نفسها كجهة مدافعة عن اليمن الواحد، بينما تقف، حقيقة، وراء كل الكوارث التي شهدها البلد منذ انقلابها أواخر العام 2014.

وبحسب الرعيني، فإن ما قام به الانتقالي جاء بعد أن وصل إلى قناعة بأن الحرب التي تخاض ضد الحوثي مفتوحة النهاية.