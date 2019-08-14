قصف حوثي على مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة

ارتفعت خروقات وانتهاكات مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد العسكري في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

ووفق متابعة "الخليج 365"، قالت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف ظهر اليوم الاربعاء.

وأكدت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ، وقام مسلحي المليشيا بعمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة..

وتزامنت عمليات القصف والإستهداف الحوثية مع قيام المليشيا بدفع بتعزيزات كبيرة تتضمن آليات عسكرية تحمل مسلحين مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مدينة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري المستمر.