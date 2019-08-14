ارتفعت خروقات وانتهاكات مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد العسكري في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة خلال ايام عيد الأضحى المبارك.
ووفق متابعة "الخليج 365"، قالت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف ظهر اليوم الاربعاء.
وأكدت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ، وقام مسلحي المليشيا بعمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة..
وتزامنت عمليات القصف والإستهداف الحوثية مع قيام المليشيا بدفع بتعزيزات كبيرة تتضمن آليات عسكرية تحمل مسلحين مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مدينة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري المستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي على مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.