المليشيا تعاود استهداف مواقع "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة

عاودت مليشيات الحوثي ظهر اليوم استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة. وأفادت المصادر الميدانية في الجبلية عن استهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية ظهر اليوم الأربعاء واستخدمت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.. كما أضافت المصادر أن المليشيات استخدمت في قصفها واستهدافها قذائف الهاون عيار 120 وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5. يذكر أن المليشيات تواصل خروقاتها اليومية منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي نص عليها اتفاقية السويد في ظل تجاهل وصمت من قبل الأمم المتحدة.

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