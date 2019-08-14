قال"عبدالعالم حيدرة" الباحث والمحلل السياسي اليمني، بكل تأكيد بأن حزب الإصلاح اليمني"اخوان اليمن" لعبوا دور سىء وسلبي ابتداءاً من ثورة 11 فبراير، واستطاعت هذة المليشيات والحزب الديني بأن يركب الموجه، وأفشل ثورة 11 فبراير وحولها من ثورة إلى نكبة والتي نكبت اليمنيين بشكل عام.
وأضاف في تصريحات خاصة بأن حزب الإصلاح "الاخوان المسلمين" دائماً أن يخوض حروبه بالوكالة أي عن طريق زرع الفتن، وعن طريق مليشياته التي لا تقاتل بشكل غير مباشر وما حدث في معسكرات الحوثيين، وطعن بالخلف بالمقاتلين في الجبهات المساندة للشرعية.
وأشار أن بعض المحافظات التي وقعت في أيدي الحوثين كانت بسبب تسهيل كبير حزب الإصلاح اليمني "الاخوان المسلمين".
وقال بأن ما حدث في المحافظات الجنوبية هى محاوله اجتثثاث كل يد اصلاحية، والتي طالبت بإخراجهم من الحياة السياسية مؤكداً بأنه حزب مفسد أكثر مما يمكن أن يكون.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" الأدوار الخبيثة لحزب الإصلاح في حرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.