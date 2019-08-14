شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : من امر بوقف نشاط مطار عدن الدولي ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون في مطار عدن الدولي ان ادارة المطار تلقت توجيهات بوقف كافة الرحلات عبر مطار عدن الدولي.

المصادر قالت لصحيفة عدن الغد ان التوجيهات لاتبدو واضحة فيما اذا كانت من التحالف ام من قيادة الحكومة.

اشار المصدر الى ان تصاريح السفر الغيت وتم ابلاغ كافة الخطوط الجوية بتحويل طيرانها الى مطار سيئون.

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