هجوم في نجران وكسر زحف واسع لمرتزقة العدوان في الملاحيط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

أكد مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع قواتنا في الملاحيط قبالة جيزان وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح المصدر بأن مرتزقة العدوان هاجموا مواقع القوات اليمنية في الملاحيط من مسارين المسار الأول باتجاه تبة نامسة والمسار الثاني من اتجاه تباب المروة بمشاركة وحدات مما يسمى باللواء الثالث عاصفة واللواء الثالث عروبة ولواء الخاصة.

وأكد أن أبطال الجيش واللجان تصدوا لهجوم المرتزقة وأن العشرات من مرتزقة العدوان لقوا مصارعهم وأصيب آخرون كما تم تدمير عددٍ من الأليات والعربات العسكرية للمرتزقة.

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وفي نجران سيطرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم على موقعين لمرتزقة الجيش السعودي قبالة معسكر طيبة الاسم .

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة معسكر طيبة الاسم وسيطرت على موقعين منها .

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة خلال العملية الهجومية قبالة معسكر طيبة الاسم .

ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين زلزال1 على تجمع كبير لمرتزقة العدوان في معسكر طيبة الاسم قبالة نجران نتج عنهما سقوط العديد من المرتزقة بين قتيل وجريح.