حكومة هادي تصعد في عدن وتتخذ هذا الإجراء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن توعدت حكومة هادي بقطع الكهرباء عن محافظة عدن خلال الايام القادمة وذلك كرد على سيطرة المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً على عدن. وبرر مسؤول في مؤسسة الكهرباء بعدن انقطاع الكهرباء المرتقب الى نفاذ الكمية الخاصة بتشغيل محطات من الوقود . موضحاً ان حكومة هادي قلصت الكمية المخصصة لمحافظتي لحج وابين، كما رفضت تسليم المشتقات النفطية الخاصة بمحطة كهرباء عدن .

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