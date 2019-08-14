شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. التحالف يفاجئ ”الانتقالي” عشية الحشد المليوني بشرط حاسم ولازم تنفيذه.. ماهو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل اعلام سعودية قبل قليل عن مصادر في التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن بأن التحالف وضع شرطا حاسما لعقد الاجتماع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وحسب وسائل اعلام سعودية اكدت بأن الاجتماع الذي دعت اليه المملكة لأطراف الصراع في عدن لن يتم قبل انسحاب قوات الانتقالي من المواقع التى استولت عليها خلال الاسبوع الفائت.

قد يهمك ايضاً:

- وأخيرا .. الكشف عن مكان ”عبدالملك الحوثي” .. وأول إعلان إماراتي يفاجئ السعودية !

- عاجل .. التحالف يفاجئ ”الانتقالي” عشية الحشد المليوني بشرط حاسم ولازم تنفيذه.. ماهو؟



- بعد انسحاب الإمارات وسقوط عدن .. الحوثي يعلن الحرب من جديد ويوجه الرسالة الأخيرة للعالم.. شاهد ما جاء فيها

- عاجل: الانتقالي يعلن عن تشكيل ”حكومة حرب” في عدن لمواجهة التهديدات السعودية (تفاصيل)

- محمد العرب يوجه صفعة مدوية للذباب الالكتروني التابع لمحمد بن زايد وهذا ما قاله عن ’’الدحابشة’’ بعد انقلاب عدن

- عاجل : النفيسي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف تطورات ’’خطيرة’’ ستشهدها اليمن والتحالف العربي بعد انقلاب عدن

- عاجل - مصدر : توجيهات بوقف نشاط مطار عدن الدولي بشكل كامل



Advertisements

- لن تصدق مالذي فعلته ”حليمة بولند” في يوم العيد؟ (شاهد الفيديو)



- وأخيرا.. الفتاة السعودية الهاربة تعود إلى أسرتها وترتدي الحجاب والسلطات الأمنية تتخذ أول إجراء

- شاهد ماذا حدث لـ ريهام سعيد وهي تذبح العجل في أول أيام عيد الأضحى .. ’’فيديو عنيف’’ أثار فزع الجميع

- ممثلة مشهورة تفضح طليقة زوجها ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ بصورة حميمية محرجة للغاية تهز أنستجرام.. شاهد ‘‘كيد النساء’’

وجاء اعلان التحالف العربي مساء اليوم كتأكيد لوقوفه الكامل مع وحدة اليمن وعلى إفشال مساعي المجلس الانتقالي في فك الارتباط خلال الحشد المليوني الذي دعا اليه غدا الخميس.

وفي وقت سابق طالبت حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها "بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن".

وأضاف البيان: "ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".

وأكد المجلس الانفصالي الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، ولكنه لم يظهر حتى الآن أي استعداد للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في عدن بما في ذلك القصر الرئاسي.