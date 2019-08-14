مقتل طفل وإصابة والده في خلافات أسرية بمدينة إب

قتل طفل وأصيب والده بإصابات بالغة، في خلافات أسرية شهدتها مدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، لمراسل " يمن شباب نت"، إن مسلحين من أسرة "شرف الدين" في حي الوازعية بمدينة إب، أقدموا ظهيرة يوم العيد، على قتل شقيقهم الأصغر "حمزة"وإصابة والدهم العميد محمد شرف الدين" بأعيرة نارية نقل على اثرها إلى المستشفى.



وأكدت المصادر، أن المسلحين (رشيد ـ وليد محمد شرف الدين، وأحمد رشيد محمد شرف الدين)قدموا إلى المدينة من صنعاء، وقاموا بضرب والدهم وأخوهم الأصغر من والدهم ضرباً مبرحاً وحاولوا اختطافهم إلى جهة مجهولة، قبل تدخل الأهالي.



وأشارت المصادر إلى أن الوالد حاول الهرب هو ابنه الصغير "حمزة"، بعد تدخل الأهالي، إلاّ أن المسلحين باشروا بإطلاق النار عليهم ماأدى إلى مقتل الطفل "حمزة" وإصابة والدهم.



وتفيد المصادر بأن الحادثة جاءت على خلفية خلافات أسرية بشأن "الإرث".



وتشهد مدينة إب، جرائم جنائية شبه يومية، في ظل احتكام الأهالي للسلاح في حل نزاعاتهم الشخصية مع غياب الدولة ومؤسسات القضاء منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.



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