قائد محور كتاف صعدة يزور الجرحى ويشاركهم فرحة العيد

قام اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة، بزيارة عيدية للجرحى والمصابين من أفراد القوات الحكومية في كتاف.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فقد كان في إستقباله عند وصوله مندوبي الجرحى وأعضاء الطاقم الطبي الذين رحبوا به وبجميع مرافقة وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـــ.

وبعد ذلك تواجه الجميع لزيارة الجرحى وتقديم التهاني لهم بهذه المناسبة العيدية العزيزة إلى قلب كل مسلم.

وفي مستهل هذه الزيارة تبادل الجميع السلام والتهاني الحارة.

وتحدث اللواء الهاشمي إلى الجميع عن العيد وفضائله وواجبات الفرد المسلم نحو دينه ووطنه وأسرته ومجتمعه خصوصاً في هذه الضروف العصبية والمنعطف الخطير الذي يمر بها الوطن والمواطن على السواء.

وتطرق أثناء هذه الزيارة إلى جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه الشعب اليمني ومن ذلك مواجهة المليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران ودورها التخريبي المهدد للامن والإستقرار في المنطقة والملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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وأشاد خلال هذه الزيارة بجميع الجرحى والمصابين الذين سطروا بدمائكم الزكية ومواقفهم الفدائية أروع صور البذل والتضحية من أجل حماية الدين و تحرير الوطن من الشرذمة الحوثية القادمة من كهوف مران و حيدان و حثهم على الصبر و الإحتساب و التأخي و التراحم و الإيثار فيما بينهم و إستمع إليهم و إلى مشاكلهم و طمئن الجميع أن الأمور طيبه و أنهم دوماً على قائمة الأولويات و الاهتمامات الخاصة من الجميع.

ومن جانبهم عبر جميع الجرحى و المصابين عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة و شكرهم العميق على جهوده الملموسة في الإهتمام بهم و تفقده الدائم لحالتهم الصحية و توجيهاته المستمرة للطاقم الطبي بمزيد من الجد و الاجتهاد في تقديم الخدمات وكل مايلزمهم و يحتاجونه من العناية الطبية وغيرها.

وفي ختام هذه الزيارة تم توزيع " عيدية الجرحى" وهي عبارة عن ملابس جديدة إضافة إلى مجموعة من المكسرات والزبيب و الحلويات وغير ذلك من المستلزمات العيدية إلى جانب مبالغ مالية من قبل اللواء رداد الهاشمي حفظه الله.

وقد ترحم الجميع على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا نحبهم دفاعاً عن الدين و عن الجمهورية في ميادين العزة و الشرف فوق تراب كتاف الأبية بمحافظة صعدة.

وفي نفس السياق وفي إطار هذه الزيارات العيدية لقيادة محور كتاف تم زيارة الجرحى و المصابين من ضباط و صف و جنود القوات الحكومية في ألوية العاصفة و التوحيد و التحرير و تقديم التهاني العيدية لهم الي جانب توزيع " عيدية الجرحى" حيث وان الجميع اخوة و يداً واحدة ضد العدو المشترك.

وقد عبر جرحى هذه الألوية العسكرية عن شكرهم العميق للأخ اللواء رداد الهاشمي على مواقفه الإنسانية النبيلة تجاه جميع جرحى الحرب بدون إستثناء متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته القيادية والعسكرية لمحور كتاف بمحافظة صعدة.