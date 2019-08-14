وكما نُشر على وكالة الانباء السعودية،ألقى مدير المركز صالح بن سليمان الهزاع، كلمة أثنى فيها بما قدمه القادة والإداريون والشباب وجميع العاملين في المركز من جهد كبير لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، مشيدًا بتفاعل الشباب منذ انطلاق العمل في غرة ذي الحجة، ونقل الهزاع شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة لكافة المشاركين بالمركز، وما قاموا به من جهود خلال الفترة السابقة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، مشاركة من الهيئة مع كافة الأجهزة الحكومية في موسم الحج، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز التطوعي لشباب الهيئة العامة للرياضة يختتم أعمال حج 1440 بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.