حقوقي لـ"اليمن العربي": انفضح الإخوان بتركيبتهم الهشة وعجزهم تصدر المشهد السياسي

قال الحقوقي الدكتور عبدالعليم الصبري، اليوم الأربعاء، "انفضح الإخوان في عجزهم في تصدر المشهد السياسي بحنكة وقيادة الشرعية الى الهلاك والدمار".
وأضاف الصبري في تصريح خاص لمراسل "الخليج 365" - "كون قيادتهم خطباء ثقات لايسطع القيادي منهم انكار عبادتهم أو مخالفة أوامر الشيخ والخطيبِ".
وتابع "انفضح الاخوان الاصلاحييين على مستوى اليمن بتركيبتهم الهشة في بناء جيش وهمي لسرقة اعتماده في كل الألوية على حساب الدعم المقدم من التحالف".
واختتم "ومصادرة الدعم لبناء استثمارات للجماعة في كل دول العالم عبر اولادهم ومقربيهم الذين يعشون في بذخ منقطع النظير على ثروة الشعب والوطن".
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