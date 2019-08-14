عدنان الكاف: حضرموت مع الجنوب بقضها وقضيضها

قال عدنان الكاف عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، "حشد أبناء حضرموت وادياً وساحلاً للمشاركة في مليونيه الثبات والتمكين المقررة غدا الخميس في عدن".

وتابع في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "هو رسالة لمن أراد أن يفهم أن حضرموت مع الجنوب بقضها وقضيضها".

ومضى "وعلى جماعة "علي محسن" في حضرموت أن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخِ".

واختتم "حضرموت هي الجنوب والجنوب هي حضرموت".