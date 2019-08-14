صحفي كويتي يطالب "الانتقالي" بإصدار هوية جنوبية

طالب الكاتب الصحفي الكويتي، أنور الرشيد، المجلس الانتقالي الجنوبي، بإصدار هوية جنوبية.

وقال إن "المجلس الانتقالي يستكمل تنظيف الجنوب عبر حملات أمنية تجري الأن في عدن أبتداء من الشيخ والدار ثم بقية المديريات لمنع حمل السلاح وملاحقة البلاطجة والخارجين عن النظام والقانون وتعقب الإرهابيين".

وطالب الرشيد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، "جميع المواطنين الجنوبيين الإبلاغ عن أي إرهابي أو بلطجي أو مروج مخدرات أو مجرم عليه قضايا جنائية يبحث عنهم الأمن أو عصابات خلايا نائمة أو أي مشبوه أو أي حركة مشبوهه الأمن مسؤوليتنا جميعا".

كما حذر من تصوير تحركات القوات الأمنية، مضيفا: "ياليت أيضاً يستعجل المجلس الأنتقالي إنطلاقاً من مبدأ ضبط الأمن أن يتخذ قرار بإصدار هوية جنوبية".

وأكد أن "هذا أمر غاية في الأهمية".