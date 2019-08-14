حملة لإزالة أسواق القات والسلاح في عدن.. صور

أقدمت قوات امنية على ازالة عددا من اسواق القات في مديرية الشيخ عثمان، بالإضافة إلى سوق للسلاح في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن.

وأفاد مواطنون من محافظات مجاورة لمراسل "الخليج 365" في حضرموت: إن قوات أمنية قامت بإزالة اسواق القات في عبدالعزيز والهاشمي بمديرية الشيخ عثمان، كما قامت بإزالة سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان.

ومن المتوقع ان تدشن قوات الانتقالي حملة لمنع حمل السلاح في عدن خلال الايام القادمة، بالتزامن مع تصريحات قائد نخبة شبوة.

حيث قال المقدم محمد البوحر قائد النخبة الشبوانية، في تصريحات رصدها محرر "الخليج 365": ستكون اول خطواتنا مع الابطال من جميع الوحدات العسكرية داخل العاصمة عدن منع حمل السلاح، وعودة الحياة الطبيعية للمواطن، ونرجو من ابناء عدن وسكانها الشرفاء التعاون مع رجال الأمن لحفظ الأمن والأمان.