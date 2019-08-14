قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران في المنطقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة الحوثي بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، يثبت "أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران".

ونشر قرقاش تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها إنه "لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم".

وتأتي تغريدة قرقاش تعليقا على تعهد رأس هرم النظام الإيراني بمواصلة دعم بلاده لوكيله في اليمن (ميليشيات الحوثي).

وجاء التعهد خلال استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي وفدا للميليشيات الحوثية في العاصمة طهران، حيث القيادي الحوثي محمد عبد السلام محادثات مطولة مع المرشد.

وسلم وفد الحوثيين الذي وصل إلى طهران، قبل بضعة أيام، خامنئي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

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وتناولت أجندة اللقاء العلاقات بين الطرفين، واستمرار الدعم الإيراني المادي والعسكري لميليشيات الحوثي.

وكان التخريب الحوثي محط ثناء وإعجاب المرشد الإيراني، إذ مجد خامنئي أعمال الحوثيين ووعدهم بالنصر، كما قدم التعازي بمقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك.

كما أخذت المعاداة للغرب أيضا حيزا من زمن للقاء، حيث تفاخر خامنئي بمواقف إيران المعادية للولايات المتحدة والغرب، مبررا أن بلاده انتهجت هذا السلوك ردا على التصرفات المسؤولين الأميركيين والغربيين، وفق قوله.

ويرى مراقبون أن تفاصيل وكواليس اللقاء توثيق جديد للعلاقة التي جمعت السلطات الإيرانية بالميليشيات اليمنية، فمنذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن عام 2014 لم يتوقف النظام الإيراني عن تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الحوثيين خلافا للقرارات الدولية.