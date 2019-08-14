شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحكومة تعلن عن شرطها لبدء أي حوار مع ميليشيات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن شرطها للبدء في حوار مع ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي للوقوف امام ما ترتب عليه الانقلاب في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

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وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن الحكومة رحبت بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف امام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن.

وأكدت الخارجية على ضرورة أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار.