شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحكومة تعلن عن شرطها لبدء أي حوار مع ميليشيات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن شرطها للبدء في حوار مع ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي للوقوف امام ما ترتب عليه الانقلاب في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن الحكومة رحبت بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف امام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن.
وأكدت الخارجية على ضرورة أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الحكومة تعلن عن شرطها لبدء أي حوار مع ميليشيات المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.