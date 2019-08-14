الأسر اليمنية تواصل نزوحها الجماعي من عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

ذكرت مصادر محلية في محافظة عدن، أن عشرات الاسر اليمنية تواصل نزوحها من المدنية، لا سيما بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على عدن.

وقالت المصادر إن محافظات تعز وإب ولحج وأبين استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الأسر التي نزحت من المدينة.

وأوضحت المصادر أن الأسر النازحة التي بدأت عملية المغادرة القسرية اغلبها من أبناء المحافظات الشمالية فضلاً عن اسر المسؤولين في حكومة هادي.