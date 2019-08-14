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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
وجهت منظمات حقوقية دولية اتهامات جديدة للسعودية بشأن جرائمها ضد المدنيين في اليمن، حيث أدانت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، الهجمات التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية وتستهدف مدنيين في اليمن، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حمايتهم.
وقالت في تغريدات نشرتها عبر حساب مكتبها في اليمن على “تويتر” إن مستشفى عبس الريفي بمحافظة حجة (شمال غرب) الذي تدعمه المنظمة، استقبل 17 جريحا مدنياً، نتيجة غارة جوية أصابت منزلهم، الأحد الماضي.
وأضافت أن بين الجرحى 6 نساء و5 أطفال، مشيرةً إلى أن أكثر من 10 مدنيين أيضاً قتلوا نتيجة للغارة ذاتها.
وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف يوم عيد الاضحى المبارك منزل في منطقة صوملة بمديرية مستبأ في محافظة حجة.
الطيران شن 3 غارات على المنزل الذي تسكن فيه أسرة نازحة من جراء الحرب.
وبفعل العمليات العسكرية، التي تديرها السعودية منذ مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
وتتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مدن اليمن بشكل متسارع يسابق إيقاع العدوان على البلاد منذُ أكثر من 4 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير دولي يكشف عن جريمة السعودية بحق المدنيين في اليمن يوم عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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