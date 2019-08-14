شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يوجه صفعة مدوية للذباب الالكتروني التابع لمحمد بن زايد وهذا ما قاله عن ’’الدحابشة’’ بعد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل الحملات الإعلامية التي يشنها الذباب الإلكتروني التابع للمليشيات الانفصالية التابعة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على ابناء المحافظات الشمالية اليمنية، كتب الإعلامي الشهير محمد العرب تغريدة على تويتر مثلت صفقة مدوية لذباب عيال زايد.

ففي تغريدة رصدها محرر "بويمن" قال العرب: "‏الشماليون في ‎#اليمن بيض الله وجوهكم رافقتكم في حرب وفي سلم ولم اشاهد منكم الا الشجاعة والكرم والاخلاص والوفاء وهي صفات يشترك بها جميع أهل اليمن".

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واختتم الإعلامي محمد العرب، وهو مراسل العربية والحدث، اختتم تغريدته بهاشتاج : " ‎#دحباشي_وافتخر " .

الجدير بالذكر ان مصطلح "دحابشة" يطلقه أصحاب المشروع المناطقي التمزيقي (المجلس الانتقالي التابع للإمارات) في جنوب اليمن، على أبناء اليمن بالمحافظات الشمالية.