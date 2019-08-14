شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف تطورات ’’خطيرة’’ ستشهدها اليمن والتحالف العربي بعد انقلاب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخيراً.. ”أنصارالله” بصنعاء يعلنون القبض على قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. ويكشفون عن ”اسمه”.. لن تصدق من يكون؟ الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت

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