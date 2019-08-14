عطية يعلن عن نجاح موسم الحج لهذا العام

أعلن وزير الاوقاف الدكتور احمد عطيه، نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ بكل المقاييس.

واوضح الوزير لممثلي وسائل الاعلام اليمنية الرسمية والاهلية المختلفة بحضور وكيلا الوزارة مختار الرباش وطارق القرشي ان نجاح هذا الموسم الذي اطلقت عليه الوزارة بالموسم النموذجي تحقق انطلاقا من حرص قيادة الوزارة على تلافي اي قصور حصل في الاعوام الماضية ونتيجة للاعداد المبكر والهدوء الذي ساد الموسم وراحة حجاجنا لكل ما قدم لهم.

واوضح ان الوزارة بدأت مشوار الاعداد لموسم 1440هـ منذ ثمانية أشهر وانطلقت بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة لتجويد الخدمات حيث تم اعتماد 34 فندقا من ارقى المساكن لحجاج العالم و15 شركة نقل دولي و4 شركات للنقل بين المشاعر المقدسة وتم ربط حزم هذه الخدمات في المسار الالكتروني السعودي كاول دوله في العالم وبدأت الوزارة عملية التفويج بعد صدور 24 الف و255 حاج وهي حصة اليمن الرسمية وتم تفويجهم خلال عشرة ايام وسارت بقية عمليات التصعيد الى المشاعر المقدسة بصورة منظمة على متن ما يزيد 500 حافلة وتم تشكيل 22 لجنة من الوزارة لادارة الموسم باقتدار ومتابعة تفاصيل الحج .

ورفع وزير الاوقاف الشكر لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والجهات الحكومية المتعاونة مع وزارة الاوقاف ابتداء بالقنصلية بجدة ومصلحة الجوازات والخارجية وسفارتنا بالرياض ومنفذ الوديعة وكتيبة الحماية والبعثة الاعلامية والطبية ووكالات الحج والعمرة وكل شباب حضرموت وقيادتها على خدمتهم التطوعية للحجاج.