قال نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، محمد الغيثي، إن كوريا الجنوبية أعلنت إرسال وحدة عسكرية إلى خليج عدن لمكافحة القرصنة.
وكتب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "اعتقد أن حماية المنطقة باتت ضرورة اقتصادية وسياسية وأمنية، تقع على عاتق المجتمع الدولي".
وأضاف "ولا شك أن دور الجنوبيين بجانب التحالف، سوف يكون محورياً في حماية السواحل المطلة على خطوط الملاحة البحرية من أي استهداف".
وكتب في تغريدة أخرى "مشروع الوحدة الذي يقضي بالسيطرة على الجنوب لصالح قوى متطرفة، أصبح مدعوم من القوى المعادية للتحالف العربي وإرادة الجنوبيين".
واختتم "رأس النظام الإيراني يتحدث اليوم عن ضرورة الدفاع عن الوحدة عبر الحوثيين، وجماعة الاخوان يدافعون عنها عبر مشروع الاقاليم، وكلا المشروعين يخدمان ايران والاخوان".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الغيثي: مشروع الوحدة أصبح مدعوم من إيران والحوثي والإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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