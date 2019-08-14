لطفي شطارة: بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي نحن على أعتاب مرحلة جديدة

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، "سننعم بالأمن وستعود عدن خالية من السلاح". وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ستعود عدن واحة الأمان ، ومنبع التسامح وروضة التعايش بين الجميع".. ومضى" عدن التي عرفناها تتعافى والقادم أجمل بإذن الله". Advertisements وتابع "لن تبقى منطقة في عدن والجنوب آمنة للأرهابيين والمجرمين وللخارجين عن القانون بعد اليوم". وأشار إلى أن "مرحلة البلطجة السياسية والأمنية أنتهت". واختتم "ثقوا بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، أننا على أعتاب مرحلة جديدة لا أحد فوق القانون والأمن خط أحمر".

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