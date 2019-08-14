مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية للمتضررين من كارثة السيول بمديرية الخوخة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلال غذائية للمتضررين من كارثة السيول في عدد من المخيمات بمديرية الخوخة محافظة الحديدة. وذكر المركز في بيان له، بانه وزع 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طناً في مخيم الجشة، ومخيم بني جابر، وتجمعات المزارع، وحارة الدناكل، وحارة الجحير، بمديرية الخوخة والتي استفاد منها 1,200 أسرة بواقع 7,200 فرد.

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