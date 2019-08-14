الربيزي: حضرموت بساحلها وواديها تستعد لحضور فعالية عدن بأعداد غير مسبوقة

أكد الناشط السياسي، أحمد الربيزي، أن عدد المشاركين من أبناء حضرموت في مليونية عدن يوم غد الخميس سيكون غير مسبوق.

وكتب الربيزي، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعها المشهد العربي: "ياهلا بحضرموت الوادي كلها... ‏تتحدث الأخبار من مدن ومناطق وادي حضرموت أن التوقعات تشير إلى أن عدد المشاركين الذين يتجهزوا لحضور فعالية الخميس القادم في عدن أعداد غير مسبوقة".

وتابع: "قد صرحت قيادات في المجلس الانتقالي في سيئون بأن الحضور له معاني ودلالات سياسية تؤكد فرحة أبناء وادي حضرموت بقرب تحررهم من عسكر المنطقة الأولى التابعة للإرهابي علي محسن الأحمر وأذنابه".