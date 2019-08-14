شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري يكشف عن مصير القادة العسكريين الذين قاتلوا ”الانتقالي” بعدن حتى آخر لحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، عن مصير القادة العسكريين الذين قاتلوا المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي بعدن، حتى آخر لحظة.

وأوضح المصدر في تصريحات إعلامية ان القادة العسكريون الذين قاتلوا حتى آخر لحظة مازالوا لدى القوة السعودية بعدن.

واشار المصدر الى أن القوة السعودية طُلب منها عدم الخروج من القصر وعدم التدخل. آخر الاخبار الساخنة بعد الفيديو الجريء وتبادل القبلات في حمام السباحة.. هذا مصير ’’احمد وزينب’’ .. شاهد مصدر عسكري يكشف عن مصير القادة العسكريين الذين قاتلوا ”الانتقالي” بعدن حتى آخر لحظة Advertisements الغباري .. خسرنا عدن حين وافق الرئيس عبدربه منصور هادي على على ابعاد رجلها القوي ! رويتزر تفاجى الجميع وتكشف السبب الذي اجبر محمد بن زايد يقطع اجازة العيد ويزور المملكة العربية السعودية ولماذا لم يتم استقبالة بشكل رسمي "تفاصيل" وتضاربت الانباء حول مصير عدد من قادة الوية الحماية الرئاسية المشاركين في قيادة المعركة ضد مسلحي الانتقالي الجنوبي.

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