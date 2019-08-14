شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفيديو الجريء وتبادل القبلات في حمام السباحة.. هذا مصير ’’احمد وزينب’’ .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثار اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب الجدل فى العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب، والتربح، ما أثار غضب العديد من الأشخاص الذين انهالوا عليهم بالانتقادات اللاذعة، حتى وصل الأمر إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضدهما.

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بعد الفيديو الجريء وتبادل القبلات في حمام السباحة.. هذا مصير ’’احمد وزينب’’ .. شاهد

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ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل قام الزوجين بنشر مقطع فيديو لهما، وهما يستحمان بحمام السباحة بأحد الفنادق بدبى، والذى كان بعنوان "أول مرة ننزل حمام السباحة مع بعض "، الأمر الذى أغضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورهما بشكل جرئ وقام بتقبيلها، ما دفع أحمد حسن وزوجته لحذف الفيديو من على موقع "اليوتيوب".

وبعد فترة مليئة بالانتقادات، نشر أحمد حسن وزوجته، مقطع فيديو أخر على قناتهم الخاصة، حمل عنوان، "إحنا أسفين"، ليعلن الزوجين، أنهما اعتزلا السوشيال ميديا، ولن ينشرا مقاطع أخرى بعد ذلك.

وقدم أحمد حسن الاعتذار لمتابعيه، واللوم على انتقادهم فى الفترة الأخيرة، على أى مقطع فيديو ينشر لهم على قناتهم، قائلاً"إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين".

وأضاف : "شكرًا ليكم جدًا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام".