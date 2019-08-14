وقال "الإرياني" في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "استقبال مرشد الثورة الإيرانية الخامنئي وفد الحوثي برئاسة المدعو محمد عبدالسلام، تلويح إيراني بأوراقه في المنطقة وإعلان عن تبني ووقوف ودعم كامل للحوثيين ضمن سياساتهم المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، ومحاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي".
وأضاف: "سنوات الحرب والأزمة أثبتت أن الحوثي مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران، وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني، وأن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية لا تخدم المعركة الوطنية".
وتابع: "تأخر حسم المعركة مع الحوثيين وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية التي تؤمن بأهمية الدولة وتناضل من أجلها بشرف واستبسال منقطع النظير ضمن مشروع جامع بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث".
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل شديدة اللهجة.. وزير الإعلام يحذر من تأخر حسم المعركة مع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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