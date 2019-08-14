أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: "مسام" ينتزع 965 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس

https://www.alyamanalaraby. com/411303 مراسلنا.. توجه أكثر من 70 حافلة من حضرموت إلى عدن تلبية لدعوى المجلس الإنتقالي كاتب عراقي : ليس صحيحاً أن ما حدث في عدن يعد إنقلاباً على الشرعية الميسري يتخذ قرارات إنتقامية ضد قيادات أمنية جنوبية .. وثائق إحباط محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات قادمة من مأرب إلى عدن قتلى وجرحى من مليشيات الحوثى بمواجهات مع الجيش اليمنى فى البيضاء العولقي: حشود شبوة ستتجه إلى عدن لدعم انتصارات القوات الجنوبية دعوات جنوبية إلى حشد مليوني لتلبية وتأييد خطوات الانتقالي التكتل النسوي الجنوبي بألمانيا يدعو المنظمات الدولية لدعم الانتقالي اللواء جواس يدحض شائعات الإصلاح ويبعث برسالة هامة إلى الجنوبيين .. شاهد Advertisements جنوبيون يدعون للتظاهر أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن دعما للمجلس الانتقالي أمن عدن يطلق حملة واسعة لتأمين المديريات "الخليج 365" يستطلع نجاح المجلس الإنتقالي في عدن الميليشيات تحاول قطع الطرقات الثانوية بين عدن ومحافظات الشمال والوسط المجلس الانتقالي يتفقد جرحى معارك تطهير الجنوب من مليشيا الإرهاب في عدن ننشر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في المكلا قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في أسواق مأرب تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة صنعاء ننشر أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن ننشر أحوال الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في المحافظات

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