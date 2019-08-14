أحبطت قوات الحزام الأمني محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها من محافظة مأرب إلى العاصمة المؤقتة عدن .
وقالت قوات الحزام الأمني أنها ضبطت أسلحة ومتفجرات في نقطة دوفس بأبين، كانت في طريقها الى العاصمة عدن قادمة من مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الاخوان.
وأشارت إلى أن ان هذه ليست المرة الاولى التي تضبط فيها نقطة دوفس اسلحة ومتفجرات قادمة من مأرب التي تخضع لسيطرة الاخوان.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات قادمة من مأرب إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.