أفاد مراسلنا توجه أكثر من 70 حافلة نوع "كوستر" وعلى متن الحافلة الواحدة ما لا يقل عن 30 راكبا، من حضرموت بساحلها وواديها إلى العاصمة عدن.
ويأتي ذلك تلبية لدعوى المجلس الإنتقالي الجنوبي، للمشاركة في مليونية الوفاء التي تنطلق يوم غد الخميس.
وبحسب مراسلنا، فقد تعذر على الحافلات استيعاب كل أبناء حضرموت المتوجوهون إلى عدن، نظرا للأعداد الكبيرة التي تشارك في المليونية.
هذا ولاقت دعوة المجلس الانتقالي تجاوبا غير عادي من أبناء الجنوب قاطبة، للتأكيد على دعمهم ووقوفهم إلى جانب المجلس الممثل الأول للجنوبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا.. توجه أكثر من 70 حافلة من حضرموت إلى عدن تلبية لدعوى المجلس الإنتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.