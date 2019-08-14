المجلس الانتقالي يتفقد جرحى معارك تطهير الجنوب من مليشيا الإرهاب في عدن

بتوجيه من القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، القائد العام للقوات الجنوبية، تفقد عدد من قيادات المجلس، ظهر أمس بعض الجرحى الجنوبيين الذين يرقدون بأحد المستشفيات التخصصية بمديرية المعلا.

وخلال الزيارة اطلعت قيادات المجلس على حالات الجرحى الذين اصيبوا في المعارك الأخيرة لتحرير العاصمة عدن من مليشيا الإرهاب.

و نقلت القيادات للجرحى وذويهم تحيات القائد عيدروس الزُبيدي، وتهانيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وكذا الانتصار على قوى الشر والإرهاب.

كما استمعت القيادات من أطباء المستشفى إلى شرحٍ عن الحالات الصحية ومستوى الرعايا الذي تقدم للجرحى، وكذا مستوى الإصابات المتفاوتة التي يعانون منها، متمنيين لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.

شارك في الزيارة الدكتور صالح المرفدي، رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والدكتور علي عوض رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المعلا، و الدكتور شفيع الشلالي رئيس دائرة حقوق الإنسان في قيادة انتقالي العاصمة، والأستاذ رياض درويش رئيس القيادة المحلية بمديرية الشيخ عثمان، و الأستاذ غاندي رئيس ادارة المنظمات الجماهيرية بانتقالي العاصمة عدن .