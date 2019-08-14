"الخليج 365" يستطلع نجاح المجلس الإنتقالي في عدن

كشف استطلاع أجراه مراسل "الخليج 365" في حضرموت، حجم التطورات السياسية الكبيرة التي استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي تحقيقها في زمن قياسي بقيادة رئيسه اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي.

ويقول سعيد العمودي 41 عاما، إن أبناء الجنوب من كبيرهم إلى صغيرهم، يؤيدون المجلس الانتقالي باعتباره كيانا جنوبيا مفوضا للقضية الجنوبية وعليه تعلق الآمال.

ويضيف أن سيطرة المجلس الانتقالي على زمام الأمور في العاصمة عدن في ليلة وضحاها، أمرا يؤكد جدية المجلس في تحقيق هدفه السامي نحو استعادة الدولة الجنوبية.

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ويشير الأستاذ وليد بازرعة 31 عاما، أن الأمور تباينت في عدن وانخمد الصراع بنسبة 100% بعد دعوة المجلس الانتقالي لإيقافه.

ويوضح بازرعة، أنه بالإشارة إلى خطاب رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي فإن الأمر واضح ولا يحتاج أي فرضيات أو ترجيحات، حيث أن الحرب فرضت أوزارها خلال أيام حرم على شعب الجنوب .. لافتا إلى أن أبناء الجنوب ما كانوا ليدخلون في صراع لو كان هناك خيار آخر.

ويقول خميس المري 55 عاما، إنه آن الأوان لاستعادة دولة الجنوب التي ظلت لقرابة 3 عقود من الزمن مطموسة ومهمشة تعسفا وظلما، وإن المجلس حباه الله حب أبناء الجنوب وإخلاصهم وهم على أتم استعداد لتقديم كلما يتطلب الأمر وفاء منهم له، وليس لأي مطامع أخرى.