أمن عدن يطلق حملة واسعة لتأمين المديريات

أطلقت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، حملة أمنية واسعة يقودها، مدير الأمن، اللواء شلال علي شائع، لتأمين مديريات المحافظة الثمان .

وذكرت مصادر أمنية، أن الحملة الامنية تستهدف الخارجين عن القانون وتأمين كافة مديريات العاصمة عدن ومنع حمل السلاح، وتركزت في مديريات دار سعد والشيخ عثمان وجولة الكراع للقبض على عناصر مسلحة هناك كانت قد انتشرت في الاسابيع الاخيرة.

وأكدت المصادر، أن اللواء شلال علي شائع، يقود بنفسه تلك الحملة التي تأتي في إطار تحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي لإستكمال تأمين المدينة ومنع أي تحركات مسلحة مشبوهة فيها .

وكانت القوات التابعة للمجلس الإنتقالي قد أطلقت قبل عيد الأضحى المبارك عملية عسكرية لمحاربة العناصر الإرهابية والمتطرفة المتمركزة داخل معسكرات ألوية الحماية الرئاسية التابعة للشرعية .