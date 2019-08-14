جنوبيون يدعون للتظاهر أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن دعما للمجلس الانتقالي

دعا مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في لندن، أبناء الجنوب في بريطانيا إلى تنظيم تظاهرات مؤيدة لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن والجنوب وذلك تواصلا لفعالية الداخل الجنوبي ولضمان استمرارية الضغط الشعبي والاهتمام الإعلامي.

وقال بيان صادر عن مكتب لندن: انه تقرر قيام تظاهرة أبناء الجنوب في بريطانيا يوم الاثنين الموافق ١٩ أغسطس ٢٠١٩ أمام مقر الحكومة البريطانية – لندن – على أن يتواجد الحشد في تمام الساعة ٢ ظهرا.

ويحتشد أبناء الجنوب بعد غدٍ الخميس، في ساحة العروض بالعاصمة عدن للمشاركة في مليونية الوفاء للجنوب والشهداء.

ودعت العديد من المنظمات، المواطنين الجنوبيين إلى الاحتشاد والزحف للمشاركة في المليونية.