اللواء جواس يدحض شائعات الإصلاح ويبعث برسالة هامة إلى الجنوبيين .. شاهد

بعث قائد معسكر العند، اللواء ركن، ثابت مثنى جواس، برسالة هامة إلى الجنوبيين من مكة المكرمة حيث يؤدي مناسك الحج هذا العام .
وأكد اللواء جواس في تصريحه المسجل، وقوفه إلى جانب أبناء شعب الجنوب وإلى جانب تحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي، نافياً إمتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أو تويتر .
وقال أنه لا صلة له بتلك الحسابات التي تهاجم شعب الجنوب وإنتصارات الجنوبيين .
وأضاف أنه يتمنى لأبناء الجنوب النصر وعودة الأمن والإستقرار الى كافة مناطقه .. مجدداً التأكيد على أن هدفنا الأساسي هو قتال الحوثة الذين يتبعون إيران حتى يعود الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة .
ويعد تصريح جواس دحض لشائعات حزب الاخوان وإعلامهم بضربة قاضية.
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