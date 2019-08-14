دعوات جنوبية إلى حشد مليوني لتلبية وتأييد خطوات الانتقالي

استجابة لدعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية الجنوبية للحشد الشعبي والمشاركة الشعبية الواسعة يوم الخميس القادم في ساحة الحرية بخور مكسر تأييدا لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية والانتصارات التي تحققت .

حيث دعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أبين كل أبناء الجنوب عامة وأبناء أبين خاصة في المديريات والمراكز والاحياء إلى المشاركة الواسعة في الحشد المليوني الذي سيقام عصر يوم الخميس 15 أغسطس تأييدا للخطوات الجبارة الذي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي وقواتة المسلحه الباسلة والانتصار الذي تحقق في تطهير العاصمة عدن من الجماعات الإرهابية .

كما تهيب اللجنة الاعلامية للحشد الشعبي في محافظة أبين إلى الاستعداد الجيد للزحف إلى العاصمة عدن وارسال رسالة للعالم أجمع بأن شعب الجنوب يرفض الإرهاب والتطرف وعلى طريق الاستقلال واستعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة .