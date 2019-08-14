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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... الرقاصة سما المصري من جديد تشعل مواقع التواصيل الاجتماعي بستعرض موخرتها في احد الاندية الرياضية (صور صادمة وفاضحة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري عددًا من الصور الجديدة لها، وكالعادة، أظهرت مؤخرتها أكثر من وجهها، لأنها تريد الحصول على أكبر عدد من الإعجابات ولا يهمها التعليقات السلبية التي تحظى بها بعد نشرها لكل صورة.
أنشأت قناتها الخاصة على اليوتيوب وتروّج لها من خلال الصور المقززة لتحصل على نسب مشاهدة عالية وبالتالي تؤمن راتبًا شهريًا لها من اليوتيوب.
تواجدت سما المصري في استاد القهرة وشاهدت مباراة الفريق الأهلي المصري، وقالت: (فين بوليس الأداب على رأي ابو صفيحه المهيطل؟ههههه…ادخلوا علي رابط قناتي ع اليوتيوب موجود في البايو وفي الاستوري هتلاقوا الفيديو كامل وانتظروا افشخ الفيديوهات قريباً).
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