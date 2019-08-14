عاجـــل : الجنوبيون يصحون فجر اليوم على قرارات صارمه ومفاجئة .. وشلال شايع اول الضحايا ..شاهد الاسماء والتفاصيل

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجنوبيون يصحون فجر اليوم على قرارات صارمه ومفاجئة .. وشلال شايع اول الضحايا ..شاهد الاسماء والتفاصيل

أصدر وزير الداخلية بالشرعية م.أحمد الميسري عددا من القرارات المفاجئة بعد تمكنه من الخروج الى الرياض بعد احداث عدن الأخيرة.. الا ان وكالة سبأ لم تنشر هذه القرارات حتى الان فجر اليوم الأربعاء 14 أغسطس.

وجاء في التعيينات حسب ما نشرها مكتبه الإعلامي و مكتوبة على ورق شملت إدارة أمن عدن ولحج والقوات الخاصة.

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نص القرارات بالوثائق كما يلي:-

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (01) بتكليف العميد سليمان ناصر سليمان الزامكي قائدا لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن لحج أبين الضالع..

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (02) بتكليف العميد حسن محمد شكري بإدارة شرطة محافظة لحج لحين صدور قرار التعيين.

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (03) بتكليف العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة عدن لحين صدور قرار التعيين.

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري يعزل اللواء شلال علي شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وإعطائه التعليمات لعدد من الوحدات لشرطة محافظة عدن للمشاركة بالانقلاب.