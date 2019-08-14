شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تثلج صدور الاصلاحيين وتطلق تصريح مفاجئ اثار غضب الشرعية وكل اليمنيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت القيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح ـ فرع تنظيم الإخوان في اليمن" توكل كرمان، عناصر حزبها إلى مواجهة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، والانضمام والقتال إلى جانب مليشيا الحوثي الايرانية الانقلابية.

وقالت كرمان، في تصريح نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ـ رصده محرر "يمن الغد" ـ :الى الاصلاحيين خاصة واليمنيين عامة: اعظم انسحاب في التاريخ سيكون حين تسحبون افرادكم ومقاتليكم من الحد الجنوبي".. ردا على احداث #عدن وسيطرة المجلس الانتقالي على المدينة.

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وأضافت كرمان "تلك ليست حربكم ولا حرب اليمن، وجودهم هناك مجرد مرتزقة يقاتلون لصالح عدو تاريخي لبلادهم”؛ في إشارة لدول التحالف العربي".

وتأتي دعوة القيادي في حزب الاصلاح توكل كرمان، لتأكد حقيقة تحالفهم الغير معلن مع جماعة الحوثي الايرانية، حيث اكدت تقارير صحفية عن لقاءات سرية جمعت الطرفان مؤخرا في اسطنبول برعاية قطرية إيرانية، تهدف لضرب دول التحالف العربي في اليمن.