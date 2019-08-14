سلمان للإغاثة يوزع مساعدات على المتضررين من السيول في الخوخة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، توزيع سلال غذائية للمتضررين من كارثة السيول في عدد من المخيمات بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

وذكر المركز في بيان له ، بانه وزع 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طناً في مخيم الجشة، ومخيم بني جابر، وتجمعات المزارع، وحارة الدناكل، وحارة الجحير، بمديرية الخوخة.

وأكد المركز في بيانه ان المساعدات الاغاثية التي تم توزيعها في مخيم الجشة، ومخيم بني جابر، وتجمعات المزارع، وحارة الدناكل، وحارة الجحير، بمديرية الخوخة، استفاد منها 1,200 أسرة بواقع 7,200 فرد.

