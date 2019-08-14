شكرا لقرائتكم خبر عن على ضوء انقلاب الانتقالي في عدن دعوات لتقرير مصير دولة حضرموت المستقلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طالب وزير النقل السابق بدر باسلمة بمنح ابناء حضرموت حق تقرير مصيرهم.
وقال باسلمة :”ليس هناك وحدة بالقوة كما ليس هناك إلحاق بالقوة حق تقرير المصير لحضرموت مطلب لتحقيق تطلعات أبناء حضرموت. جاءت الدعوة عقب اسبوع من الصراع الدامي في عدن.
وهذه هي المرة الاولى التي يطالب فيها مسؤول حضرمي علانية بمنح حضرموت حق تقرير مصيرها.
وقال باسلمة في منشور له في صفحته على “فيسبوك” :”الاعتراف بمختلف الهويات وبناء جسر من الحوارات والتوافقآت مع الجميع وبناء نظام فدرالي عادل، اساس بناء قاعدة متينه لاستمرار السلام والاستقرار”.
وأكد أن محاولة فرص امر الواقع بالقوة لن يؤدي إلا إلى أزمات مستمره، واخيرا اللجوء لحق تقرير المصير.
واوضح أن حضرموت لديها حق تقرير المصير مثلها مثل بقية المحافظات في الشمال او الجنوب.
واضاف : “رسالة ارجو ان تستوعبها قيادة المجلس الانتقالي التي تسيطر عليه الخلفية العسكرية والامنية، وهي مفهومه وضرورة في المرحلة الأولى ولكنها وحدها فقط مستقبلا، لا تكفي لخلق استقرار دائم”.
واردف : “كما يمكن توجيه الرسالة ذاتها للحوثيين ولحزب الإصلاح.. استخدام القوة والسيطرة العسكرية يخلق مكاسب آنية وليس استقرار دائم”.
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