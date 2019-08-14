شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تفاجئ الجميع وتكشف تفاصيل ضياع الفنانة الهام شاهين وسط زجمة الحجاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت الفنانة يسرا أن ما أثير من جدل حول الصورة بشأن إخلاء الروضة الشريفة لها ولرفيقتيها بالمزاعم غير الصحيحة.

وأوضحت بحسب “عكاظ”، أن الصورة التقطت لهن وقت خروج المصلين من زيارة قبر النبي، مبينة أنهن في بلد مقدس وخاضع لقوانين ولن يجامل أحداً على حساب كسر هذه الأنظمة.

وكشفت “يسرا” عن أن إلهام شاهين “تاهت” في المشاعر المقدسة لكن رجال الأمن بحثوا عنها وتمكنوا من الوصول إليها في زمن قياسي، وهو ما جعلها تشيد بجهودهم رغم كثرة الحجاج.