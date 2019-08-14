شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الميسري يتحدى عيدروس الزبيدي ويصدر قرارات بتعيين قيادات امنية جديدة ويحيل شلال شائع للتحقيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري عددا من القرارات التي قضت بتكليف قيادات أمنية جديدة بإدارة عدد من الوحدات التابعة لوزارة الداخلية في عدد من المحافظات الجنوبية لحين صدور قرارات التعيين.

وجاءت هذه القرارات بعد تمكن وزير الداخلية من الخروج مدينة عدن الى العاصمة السعودية الرياض بعد عملية الانقلاب التي قادتها ميليشيا الحزام الأمني المدعومة اماراتيا بمحافظة عدن، جنوبي البلاد.

وجاء في قرارات التكليفات حسب ما نشرها مكتبه الإعلامي والتي شملت إدارة أمن عدن ولحج والقوات الخاصة، انها اتخذت بعد أخذ الموافقة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

نص القرارات بالوثائق كما يلي:-

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قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (01) بتكليف العميد سليمان ناصر سليمان الزامكي قائدا لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن لحج أبين الضالع.

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (02) بتكليف العميد حسن محمد شكري بإدارة شرطة محافظة لحج لحين صدور قرار التعيين.



قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (03) بتكليف العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة عدن لحين صدور قرار التعيين.

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري يعزل اللواء شلال علي شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وأحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة بقوة السلاح واعطاءه التعليمات لعدد من الوحدات لشرطة محافظة عدن للمشاركة بالانقلاب.