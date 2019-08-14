شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف رقم (1) لعمليات النهب التي طالت عدد من منازل المسؤولين والمواطنين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت منازل العشرات من المواطنين والمسئولين للنهب من قبل مسلحي المجلس الانتقالي الانقلابي في عدن. وانتشرت مقاطع مصورة وصور لمسلحين يقومون بعمليات نهب واسعة.

وتداولات وسائل إعلام محلية لكشف بأسماء أصحاب عدد من المنازل التي تم نهبها بشكل كامل أو جزئي في حي "ريمي" بعضها لمسئولين في الحكومة الشرعية، وأخرى لمواطنين تم نهبها لمجرد الاشتباه في أنها تتبع لأولئك المسئولين. وكان هاني بن بريك نفى ضمنياً في وقت سابق من مساء أمس، التقارير التي تحدثت عن عمليات نهب قام بها أنصاره لمنازل ومؤسسات في عدن عقب الانقلاب على الشرعية أسماء ضحايا النهب في عدن احمد الميسري نهب كامل الخضر جديب نهب كامل غسان العيسي نهب جزئي أديب العيسي نهب جزئي عيدروس العيسي نهب جزئي علي ابوبكر عشال نهب كامل الخضر مزمبر نهب جزئي سامي السعيدي نهب جزئي محمد قدور نهب جزئي Advertisements رويس مجور نهب كامل أسعد الحامد نهب كامل حمود الهتار نهب جزئي أوس العود نهب جزئي وحي أمان نهب جزئي لؤي الزامكي نهب كامل إذاعة أثير عدن نهب جزئي هادي الشعيبي نهب جزئي جمال الحاصل نهب جزئي سعيد العماري. نهب جزئي مهدي عبدالسلام نهب جزئي علي مهدي نهب جزئي جلال مقطع نهب كامل

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